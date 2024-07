Akanji verzweifelt: „Habe mein Land enttäuscht“

Lange Zeit taten sich die favorisierten „Three Lions“ am Samstag gegen die Schweiz schwer. In der 75. Minute gingen die Eidgenossen sogar durch Breel Embolo in Führung. Doch Bukayo Saka sorgte fünf Minuten später für den Ausgleich und damit für eine Verlängerung. Auch dort wollte keine Entscheidung fallen, weshalb schließlich das Elfmeterschießen über Sieg und Niederlage entschied.