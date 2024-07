Warum die steirische SPÖ ihr Team auswechselt

Unser Fahrplan für Graz – hinter diesem Titel einer Pressekonferenz in der Grazer Parteizentrale der Roten versteckte sich am Mittwoch eine Paukenschlag-Ankündigung: Nach neun Jahren im Landhaus – Michael Schickhofer hatte 2015 das Ruder in der steirischen SPÖ übernommen und die Landes-Abteilungsleiterin in sein Team geholt – verlässt Doris Kampus die Landesregierung. „Ich werde die Regierungsperiode fertigmachen, stehe nach der Landtagswahl aber nicht mehr als Soziallandesrätin zur Verfügung“, sagt die 57-Jährige nicht ohne Wehmut.