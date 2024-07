16-mal Bier mit Karte bezahlt: Wirt zuckte aus!

Sie stehen gemütlich an der Bar, trinken ein Bier und bezahlen dieses mit ihrer Bankomatkarte. Alles gut. Machen Sie das 16-mal in Folge, rastet ihr Wirt wahrscheinlich aus. So geschehen in Bayern. Die Frotzelei des lettischen Kunden führte sogar zu einem Polizeieinsatz. Krone+ hat sich angesehen, wie die rechtliche Lage bei Kartenzahlungen in Österreich aussieht.