ÖFB-Frauen-Kader ohne Überraschungen

Das ÖFB-Nationalteam der Frauen wird die zwei letzten Gruppenspiele in der EM-Qualifikation gegen Polen in Altach (12. Juli) und Deutschland in Hannover (16. Juli) mit bewährtem Personal bestreiten. Im am Dienstag veröffentlichten Kader für die beiden Partien fehlen nur die verletzten Katharina Naschenweng und Lisa Kolb. Teamchefin Irene Fuhrmann erwartet nach den enttäuschenden Ergebnissen gegen Island eine „Jetzt-erst-recht-Mentalität“ von ihren Spielerinnen.