„Lächerlich!“ „Jubel-Polizei“ sorgt für EM-Frust

Denn die UEFA hat ein Disziplinarverfahren gegen Jude Bellingham eingeleitet. Es werde geprüft, ob der 21-Jährige mit einer obszönen Geste im EM-Achtelfinale gegen die Slowakei (2:1 nach Verlängerung) gegen die Verhaltensregeln verstoßen habe. Bellingham hatte die Engländer am Sonntag in Gelsenkirchen mit einem Traumtor in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 1:1 in die Verlängerung gerettet. Sein Jubel nach dem Treffer hatte für Diskussionen gesorgt. Dem Mittelfeldspieler von Real Madrid war vorgeworfen worden, sein angedeuteter Griff in den Schritt habe sich gegen die Bank des Gegners gerichtet – hier zu sehen im Video: