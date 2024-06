LIVE: Führung! Slowakei überrascht England

Für Englands Fußball-Team bricht in Gelsenkirchen die Stunde der Wahrheit an. Nach müden Vorstellungen in der EM-Gruppenphase wollen Jude Bellingham und Co. im Achtelfinale gegen die Slowakei endlich überzeugen. Vom Status eines Titelfavoriten ist für die hochqualitative Auswahl von Gareth Southgate vorläufig nicht viel geblieben. Kein Wunder, dass die Slowaken, die schon Belgien beim Auftakt-1:0 schockten, vom Wunder träumen.