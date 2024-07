Macht der Leidenschaft – die Türkei kann nur Drama

Das erinnert an die EURO 2008, als gegen Tschechien ein 0:2 in ein 3:2 verwandelt wurde, im Viertelfinale in Wien nach dem Ausgleich in Minute 122 (!) auch Kroatien im Elferschießen eliminiert wurde. Der Halbfinal-Einzug 2008 war aber das letzte türkische Ausrufezeichen, das letzte K.-o.-Spiel. Entsprechend groß ist jetzt die Euphorie.