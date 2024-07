Warum ein Ort in Afrika mit ÖFB-Team mitfiebert

„Ich habe bei Charitys oft das Gefühl gehabt, dass das nur gemacht wird, damit man gut dasteht. Das wollte ich auf keinen Fall“, betonte der 24-Jährige, der in Kakule eine Schule finanziert. Am Ende sprach seine Breiten- und Vorbildwirkung dafür, mit dem Projekt an die Öffentlichkeit zu gehen. 2022 hat Baumgartner die Einrichtung gegründet, sie richtet sich primär an junge Frauen. Ein Bekannter, der von einer Weltreise zurückgekehrt war, hatte den Kontakt hergestellt.