Rumänien gegen Niederlande ab 18 Uhr LIVE

Nachdem das Turnier mit einem 2:1 gegen Polen und 0:0 gegen Frankreich in der schweren Gruppe D ansprechend begonnen hatte, brachte die Partie gegen Marcel Sabitzer und Co. samt Rückfall auf Endrang drei in der Tabelle viele Zweifel an der Qualität der Mannschaft. „Wenn wir so weitermachen, dann haben wir hier nichts zu suchen“, sagte auch Kapitän Virgil van Dijk selbstkritisch. Er hoffte allerdings auf den Schuss vor den Bug zur rechten Zeit.