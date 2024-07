„Das ist der Preis, wenn man so anerkannt ist“

13 Flitzer in nur einer Trainingseinheit

Generell ist der Hype um Ronaldo und Portugal in Deutschland unfassbar. Schon bei der Anreise ins Quartier in Harsewinkel in der Nähe von Gütersloh hatte ein Korso von 400 Motorrädern den Mannschaftsbus begleitet. Vor dem Hotel warten dann 6000 Menschen auf die Mannschaft. Und auch bei den öffentlichen Trainings (die 8000 Eintrittskarten waren immer binnen weniger Minuten verkauft, auf dem Schwarzmarkt wurden bis zu 1000 Euro gezahlt) gab es immer wieder Flitzer. Bei einer Einheit meldete die Polizei gar 13 „Eindringlinge“ (zehn Erwachsene und drei Kinder). Abwarten, was Montag Abend in Frankfurt passiert.