Fahrgast: „Warum sind alle Sperren gleichzeitig?“

Für all diejenigen, die im Sommer arbeiten müssen statt am Strand zu liegen, steht wieder Ärger ins Haus. Grund sind die zahlreichen Öffisperren. Besonders für Pendler aus Niederösterreich ist die Sperre der Stammstrecke bitter. Die „Krone“ war Montagfrüh am Praterstern und in Floridsdorf, wo sich die Massen auf den Weg zu den Ersatzbussen machten.