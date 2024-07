Flugpolizist: „Habe sowas in 25 Jahren nie erlebt“

Seit langen 25 Jahren ist Harald Strimitzer Flugpolizist. Der gebürtige Bad Mitterndorfer hat so ziemlich alles gesehen, was man im Dienst als fliegender Exekutivbeamter eben so miterleben kann. Der jüngste Samstag sprengte aber alles bisher Dagewesene: Gegen 9.30 Uhr hob der erfahrene Hubschrauber-Pilot nach einem Notruf erstmals ab, kurz vor 21 Uhr landete er wieder auf der Dienststelle am Salzburger Airport. Dazwischen spielten sich teils filmreife Szenen, leider auch viele menschliche Tragödien ab.