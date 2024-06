„Nehme mir Zeit für Dinge, die ich gerne mache!“

Toto Wolff übernahm am 21. Jänner 2013 das Amt des Motorsportchefs bei den „Silberpfeilen“ von Norbert Haug. Inzwischen ist er mit 30 Prozent an „Mercedes GP“ beteiligt und im Management Board als Executive Managing Director tätig. Mit insgesamt 15 (!) WM-Titeln ist der 53-jährige Wiener zudem der erfolgreichste Teamchef in der Geschichte der „Königsklasse“. Im Frühstücks-Gespräch mit der „Krone“ spricht Toto, der mit seiner „Sternfahrer-Truppe“ in Spielberg den Aufschwung prolongieren möchte, über seine womöglich nicht ganz so bekannte Seite …