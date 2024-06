Nokia schluckt Spezialist für optische Netzwerke

Die Übernahmesumme will Nokia zu mindestens 70 Prozent in bar bezahlen, der Rest soll mit Aktien beglichen werden. Dabei könnten die Infinera-Aktionäre bis zu 30 Prozent des Gesamtbetrags in Form von US-Aktienzertifikaten des finnischen Konzerns erhalten. Nach Abschluss der Transaktion rechnet Nokia im ersten Jahr mit Kosteneinsparungen von 200 Mio. Euro und einem gesteigerten Gewinn. Bis 2027 soll die Übernahme mehr als zehn Prozent des Gewinns ausmachen.