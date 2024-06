Pilz bei Innsbrucker Weltcup 5. in Boulder-Bewerb

Die in Tirols Landeshauptstadt lebende Niederösterreicherin war am Donnerstag als Zweite des Halbfinales in die Entscheidung der Top-6 vorgestoßen, in der sie ihr bisher bestes Resultat in Innsbruck im Boulder anschrieb. Der Sieg ging an die slowenische Favoritin und Olympia-Siegerin Janja Garnbret, die sich vor ihrer 17-jährigen Landsfrau Jennifer Buckley durchsetzte.