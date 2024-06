Formel 1: Was stimmt nicht mit Sergio Perez?

„Das Team und ich wissen, wo wir uns verbessern müssen!“

In Spielberg will der WM-Fünfte ähnlich wie im Vorjahr sein Comeback lancieren und das aus dem Auto herausholen, was in ihm steckt. 2023 fuhr er im Sprint auf den zweiten Platz hinter Teamleader Verstappen und im Hauptrennen auf den dritten. „In Österreich haben wir alles in der Hand, um ein sauberes Wochenende zu haben. Das Team und ich wissen, wo wir uns verbessern und Änderungen vornehmen müssen, und wir werden sie umsetzen“, sagte Perez. In Spanien habe er „das ganze Wochenende über mit der Balance des Autos zu kämpfen“ gehabt.