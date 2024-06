CO2-Speicherung: Sinnvoll oder der falsche Weg?

Seit 2011 gilt in Österreich ein CO2-Speicherverbot. Aufgrund der nun beschlossenen „Carbon Management Strategie“ soll es künftig aber möglich sein, CO2 geologisch zu speichern und in neue Produkte zu binden. Dies sei laut Klimaministerium notwendig, um die Klimaziele im Übereinkommen von Paris zu erreichen. Was sagen Sie dazu? Welche positiven oder negativen Auswirkungen erwarten Sie von der CO2-Speicherung? Diskutieren Sie mit!