„Menschen kommen zum Essen und Probleme abladen“

In der zweiten Generation führen Iris und Markus Rainer das Gasthaus Sonnhof in St. Veit. Von der Oma bis zum Urenkerl hilft die ganze Familie mit, Verschnaufpausen gibt es nur selten – warum in der Gastronomie jetzt alle Alarmglocken schrillen und wie dieser harte Job trotzdem schaffbar ist, weiß die Familie hinter dem St. Veiter Bezirkssieger der „Krone“-Wirtshauswahl.