Arnautovic-Ansage: „Jetzt beginnt das Turnier“

„Gruppensieger, Gruppensieger“, war bis spät in die Nacht in den Straßen Berlins zu hören. Österreichs Fußball-Nationalspieler befanden sich da längst bei einer Feier im Teamhotel, zu der auch ihre Familien und enge Freunde eingeladen waren. Die ÖFB-Kicker waren sich bewusst, was sie mit dem 3:2-Coup am Dienstag gegen die Niederlande geschafft hatten. Ins Achtelfinale gehen sie nun in der Favoritenrolle. „Jetzt beginnt eigentlich erst das Turnier“, meinte Marko Arnautovic.