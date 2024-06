Schmid emotional: „Ich vermisse meine Familie“

„Da habe ich mir ein bisserl was abgeschaut“

Schmid ist mit seinen 1,68 Metern nicht gerade als Kopfballungeheuer bekannt, aber es war sein zweites Kopfballtor in dieser Saison und bejubelte seinen ersten Treffer im Nationalteam. Glückwünsche gab‘s von Freunden aus Bremen und von einem echten Kopfballspezialisten. „Mein Handy ist total voll. Niclas Füllkrug hat mir gratuliert. Von ihm habe ich jeden Tag Kopfbälle gesehen, bei denen ich nicht verstanden habe, wie die ins Tor gehen können. Da habe ich mir ein bisschen was abgeschaut.“