Vaterfreuden! Schmid aus ÖFB-Teamcamp abgereist

Abschlusstraining in Wien

Das Abschlusstraining für das Testmatch gegen Serbien am Dienstag wird am Montagnachmittag im Happel-Stadion abgehalten. Eigentlich wäre das letzte Training vor dem Spiel in Windischgarsten geplant gewesen, wegen des witterungsbedingt schlechten Zustandes der Plätze im Camp reist man aber früher nach Wien.