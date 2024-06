60 Prozent der Österreicher mit Handy am Steuer

Weit über die Hälfte der Autofahrer in Österreich nutzen laut einer IFES-Umfrage während der Fahrt ihr Handy. Ablenkung und Unaufmerksamkeit sind gleichzeitig die größten Verursacher von Verkehrsunfällen. Die Asfinag will daher mit einer Kampagne gegen Smartphones am Steuer vorgehen. Neue Sujets sollen auf sogenannte „Park & Write“-Zonen aufmerksam machen, in denen sichere Handy-Pausen möglich sind.