Österreichs Schiedsrichter und die EM-Durststrecke

„Dass wir in vier Jahren jemanden dabei haben, ist theoretisch auf alle Fälle möglich. Da muss aber alles passen. Wenn ich schlechte Leistungen bringe, können im Hintergrund die Leute reden, was sie wollen“, sagte Walter Altmann dazu. Der Tiroler wurde heuer zum Schiedsrichter des Jahres in der Bundesliga gekürt. Altmann durfte vor der EM das Testspiel von Gastgeber Deutschland gegen die Ukraine leiten. Mit Harald Lechner, Sebastian Gishamer, Julian Weinberger und Christian-Petru Ciochirca waren vier seiner Kollegen im vergangenen Herbst auch in der Europa League im Einsatz.