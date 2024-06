„Mein Körper signalisiert mir, dass es genug ist“

Abschiedstournee

Bevor es aber in die Sportler-Pension geht, macht der Beachvolleyballer noch eine Abschiedstournee. Anfang Juli will er mit Philipp Waller beim heimischen Pro Masters in Litzlberg am Attersee antreten, danach beim Elite16-Turnier auf der Worldtour in Wien (9. bis 14. Juli). Zudem stehen noch die Staatsmeisterschaften und als krönender Abschluss der Beachevent in Innsbruck (20. bis 22. September) an. „Da aufzuhören, wo alles begonnen hat, wäre perfekt“, meinte Ermacora.