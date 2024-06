„Ist die bisher größte Prüfung in meinem Leben“

Gut drei Monate später ist Deisl nun wieder dort, wo sie vor der zweiten Schockdiagnose im Februar stand. „Es ist sicher die größte Prüfung in meinem Leben, ich bin noch nie vor so einer Herausforderung gestanden“, betont die Athletin, die im März heim kam, in Salzburg – nun von Doc Bernd Hiller – noch einmal operiert wurde.