Laura Stigger Weltcup-Vierte in Crans-Montana!

Die fünffache Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot, die die letzten zwei Prüfungen über die olympische Distanz in Val di Sole im Trentino und Nove Mesto in Tschechien gewonnen hatte, verzichtete mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris. Die Schwedin Jenny Rissveds, die den Auftakt in Mairiporä (BRA) dominiert hatte, und die US-Amerikanerin Haley Batten, die Siegerin eine Woche danach in Araxa (BRA), fehlten wegen Verletzungen.