Für ÖFB-Teamkicker fiel Training ins Wasser

21 Grad

Wobei der Ball auch gestern im 21 Grad kalten Wasser dabei war, Michael Gregoritsch, Nicolas Seiwald und Co. im Kreis an ihren Kopfball-Qualitäten feilten. Während die Stand-up-Paddels vorbeifuhren, Fans Fotos machten. Genau diese Lockerheit braucht es am Dienstag gegen die Holländer.