Mit Sportwagen über steiles Gelände gestürzt

Der Mann war auf der südsteirischen Grenzstraße B69 in Richtung Lavamünd unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kollidierte der 52-jährige Steirer mit dem Randstein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und stürzte über eine Böschung. „Dort wurde der Wagen von einer Leitschiene der darunterliegenden Fahrbahn gebremst“, so die Einsatzkräfte weiter.