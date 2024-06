Schottland gegen Ungarn – ab 21 Uhr LIVE

Tierney trat Heimreise an

Die Schotten, die nach der 1:5-Auftaktwatschen gegen Deutschland am Mittwoch mit hartem und aggressiven Spiel der Schweiz beim 1:1 einen Punkt abrangen, darf damit in Gruppe A selbst noch mit Platz zwei spekulieren; auch wenn die Tordifferenz für die Eidgenossen spricht, die bereits vier Punkte auf ihrem Konto haben (-4 für Schottland, +2 für die Schweiz). Clarke muss allerdings weiter auf den gesperrten Ryan Porteous verzichten, am Freitag trat mit Kieran Tierney ein anderer Verteidiger wegen einer Oberschenkelblessur sogar die Heimreise an.