Millionen-Finanzspritze für steirische Feuerwehren

1700 gemeldete Notlagen, 420 alarmierte Feuerwehren, 8200 Feuerwehrleute im Dauereinsatz: Das heftige Hagel-Unwetter und die sintflutartigen Regengüsse, die am 8. Juni vor allem über die Bezirke Graz-Umgebung und Hartberg-Fürstenfeld niedergingen, brachten die steirischen Florianis an die Erschöpfungsgrenze. „Das Mindeste, was wir als Dank für ihren Einsatz tun können, ist, für die beste Ausrüstung zu sorgen“, verspricht Landeshauptmann Christopher Drexler – und dreht gemeinsam mit seinem Vize Anton Lang den Förderhahn auf.