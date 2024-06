„Vermisse Gabby“: Longoria „hatte alle im Bett“

Longoria „hatte sie alle im Bett“

Die inzwischen auch als Regisseurin und Produzentin sehr erfolgreiche Hollywood-Schönheit würde sofort mit dabei sein, wenn es noch einmal einen Reboot ihrer Drama-Serie geben sollte. Doch im Interview in der TV-Show „Watch What Happens Live with Andy Cohen” hatte sie im letzten Jahr zugegeben, „dass ich wahrscheinlich die einzige aller Kolleginnen bin, die noch mal mitspielen würde.“ Eva gibt zu, bis heute an ihrer Rollenheldin zu hängen: „Ich vermisse Gabby! Ich bin mir sicher, sie wäre heute eine Influencerin auf Instagram.“