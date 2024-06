Berger: „Max kann Zitrone am besten ausquetschen“

Zuletzt war beim Grand Prix in Kanada – vielleicht auch weil der Circuit Gilles-Villeneuve keine permanente Rennstrecke ist – ja richtig was los an der Spitze. Wie schätzt du das momentane Kräfteverhältnis ein?

Die Red-Bull-Mannschaft hat in Montreal vieles richtig gemacht. Dazu hatten sie wieder einen Max Verstappen, bei dem man gesehen hat, dass er aufgrund seines Könnens und inzwischen auch seiner Erfahrung die Zitrone noch immer am besten ausquetschen kann. Und wenn ich mir seine Inlap, also die Runde zum Boxenstopp, und den Reifenwechsel ansehe, merke ich, da funktioniert einfach alles perfekt. Und genau das sind die paar Prozent, auf die es dann ankommt.