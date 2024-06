Löschwasser wurde knapp: Floriani lieferten nach

Perfekte Zusammenarbeit zwischen Florianis bei einem Brand in einem Gewerbebetrieb in der Region St .Pölten am Donnerstagnachmittag: Aufgrund der Wasserknappheit vor Ort sorgten drei Feuerwehren der Umgebung für Nachschub. Der Brand konnte durch den schnellen Einsatz rasch unter Kontrolle gebracht werden.