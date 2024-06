Haas verfolgt bei Rapid-Rückkehr klaren Plan

Und zwar beim alten Verein. Haas wechselt nämlich zu Rapid, wo er bereits von 2017 bis 2019 kickte. Allerdings wird er künftig „nur“ beim Amateurteam (stieg in Liga zwei auf) im Tor stehen. „Eine sehr reizvolle Aufgabe.“ Ist vor allem jene, die abseits des Rasens wink

Kein Ende in Sicht

Der Wiener, der vor zwei Jahren seinen Master in Business-Administration abschloss, verfolgt bei seiner Heimkehr einen klaren Plan. „Ich will bei Rapid erste Erfahrungen im Management-Bereich sammeln. In welcher Form, wird sich noch zeigen“, so der Keeper, der als zweiter Österreicher gerade das UEFA-Zertifikat im Fußball-Management absolviert. Ob er seine Profi-Schuhe zeitnah an den Nagel hängen wird? „Sicher nicht. Ich bin ja noch im besten Torhüter-Alter, möchte noch einige Jahre auf dem Platz stehen.“