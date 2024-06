Polen-Ass: Haben „stärkeren Kader als Österreich!“

Die Polen werden wie im Auftaktspiel gegen die Niederlande (1:2) in einem 3-5-2-System erwartet, das gegen den Ball in der Defensive zur Fünferkette mutiert. Auf zu viel eigenen Ballbesitz legt die Probierz-Truppe keinen Wert. Dafür kann man aller Voraussicht nach auf Lewandowski zurückgreifen. Der Stürmerstar, der zum EM-Start wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel gefehlt hatte, absolvierte am Mittwoch das zweite Mannschaftraining in Folge. Der 35-Jährige vom FC Barcelona könnte damit in Berlin gegen das ÖFB-Team in der Startformation stehen – sicher sind sich polnische Medien darüber aber noch nicht.