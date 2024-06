Mbappe zündet Turbo – und vergibt allein vor Pentz

55. Spielminute: Frankreichs Rabiot erobert in der eigenen Hälfte den Ball. Der spielt einen Verlegenheits- und dennoch überragenden Pass. Der Ball geht ziemlich steil, vermutlich für die allermeisten Stürmer auf dieser Welt zu steil. Nicht für Kylian Mbappe. Der Neo-Real-Striker zündet den Mega-Turbo, überläuft zunächst Kevin Danso, legt sich den Ball weit vor, überholt auch noch Maximilian Wöber, steht plötzlich an der 16er-Grenze ganz alleine vor Österreich-Goalie Patrick Pentz, will ins lnage Eck schlenzen – und vergibt. Unglaublich.