Ins Spital statt zu Olympia – „das ist so bitter!“

Am Montag in der Früh kehrte er via Riga nach Wien zurück, fuhr gleich ins Rudolfinerhaus zur MR-Untersuchung – das Finalturnier im Beachvolleyball-Nations-Cup in Jurmala (Let) um das letzte Olympia-Ticket hinterließ bei Moritz Pristauz Spuren. „Erst eine Bauchmuskelzerrung, nach dem Halbfinale Meniskusprobleme – schade, dass ich im Finale nicht voll fit war und nur mit Schmerzmittel und getapt spielen konnte.“