Türkei gegen Georgien – ab 18 Uhr LIVE

Das EM-Ticket lösten die Georgier allerdings erst auf Umwegen und nicht zuletzt dank ihrer guten Vorstellungen in der Nations League 2022/23. Der Sieg in Liga C bescherte der Truppe von Teamchef Willy Sagnol, 2006 als Spieler Vizeweltmeister mit Frankreich, die Teilnahme am EM-Quali-Play-off, wo man sich gegen Luxemburg und schließlich im Elfmeterschießen gegen Griechenland durchsetzte. Denn in der eigentlich Qualifikation hatte man mit nur 8 Punkten aus 8 Spielen klar das Nachsehen hinter Spanien, Schottland und Norwegen.