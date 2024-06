Kanu: Maurer holt in Szeged über 500 m Bronze

Der Niederösterreicher landete in 1:38,222 Min. 1,403 Sek. hinter dem ungarischen Lokalmatador Adam Varga sowie 0,143 Sek. hinter dem Portugiesen Fernando Pimenta. Es ist die erste internationale Medaille des 24-Jährigen in der allgemeinen Klasse. Die Schwestern Adriana und Ana-Roxana Lehaci verpassten den Einzug in das 200-m-Finale knapp.