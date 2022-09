Aus Stammtisch-Idee wurde Rock- und Metal-Realität

Dankl ist mit dem „Lake Rock“ in der Salzburg Arena gelandet. „Ich weiß, dass das ein bisserl ungewöhnlich ist, aber das wird klappen“. Für seinen Traum und für Bands wie H-Blockx, Unantastbar oder Turbobier nimmt Dankl viel Geld in die Hand. „Eigentlich wollte meine Frau, dass wir eine Wohnung in Lignano kaufen. Das müssen wir jetzt verschieben“, so der Musikfan, der zum Festivalmacher wurde.