Lottogewinn nicht abgeholt: Die kuriosesten Fälle

Gesetzliche Regelung in Österreich

Die gesetzliche Regelung der Abholfrist von 3 Jahren gilt seit 2016 in Österreich und Deutschland. Zuvor hatte man nur 13 Wochen Zeit, um den Lottogewinn einzufordern. Wird ein Gewinn innerhalb der dreijährigen Frist nicht abgeholt, verfällt er. Die Summe fließt zurück in den Jackpot und erhöht den Gewinnbetrag bei der nächsten Ziehung.