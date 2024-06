Agron, hast du Angst vor dem ukrainischen Mammut?

Über fünf Stunden Action pur wurden im Februar bei der Erstauflage von Sparta Royale im Schwechater Multiversum geboten. Ähnliches dürfen sich die Fans auch am Samstag erwarten. Denn zusätzlich zu den sechs Kampfpaarungen wird auch noch in zwei Grand Prix gekämpft. Beim Grand Prix treten jeweils acht Kämpfer im K.o.-Duell gegeneinander an, ermitteln so den Sieger. „Das hat absolut Zukunft, das wollen die Leute sehen“, ist Agron Smak überzeugt. Jener Agron Smak, der am Samstag den Hauptkampf in Schwechat bestreiten wird.