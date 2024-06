Riverdays Graz 2024: Wettkämpfe am Wasser

Sportlicher Ehrgeiz und Wohltätigkeit müssen keine Gegensätze sein: Das beweisen die Graz Riverdays seit 2019 mit der „Lions Charity Drachenbootregatta – powered by Steiermärkische Sparkasse“. In zwei Klassen (Business-Cup und Hochschul-Cup) treten am 22. Juni 32 Mannschaften (16 bis 20 Personen) gegeneinander an – angefeuert von den Fans am Murufer. Als Gewinner stehen am Ende nicht nur die schnellsten Drachenboot-Teams da, sondern auch die Grazer Sozialvereine, die von den Veranstaltern des Charity-Rennens Spenden in der Höhe von 15.000 Euro bekommen.