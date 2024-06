Beziehung doch nicht kaputt! Scheidung annulliert

In einer Erklärung zur britischen Zeitung „The Guardian“ sagte McIlroy: „Es gab in letzter Zeit Gerüchte über mein Privatleben, was bedauerlich ist. Auf jedes Gerücht zu reagieren, ist ein Narrenspiel. In den letzten Wochen haben Erica und ich erkannt, dass unsere beste Zukunft eine gemeinsame Familie ist. Zum Glück haben wir unsere Differenzen beigelegt und freuen uns auf einen Neuanfang.“ Die beiden haben eine Tochter, Poppy, die im September vier Jahre alt wird.