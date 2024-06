Mit dem richtigen Spürsinn auf des Täters Spur

Welcher kleine Bub will nicht einmal Polizist werden“, so Gruppeninspektor Wolfgang Marschnig wenige Stunden nach seiner Auszeichnung zu Kärntens Polizist des Jahres im „Krone“-Gespräch. Der gebürtige Hüttenberger jedenfalls hat seinen Traum verwirklicht: „1991 bin ich nach Wien und habe dort die Polizeischule absolviert – wo ich dann auch bis 1999 im Einsatz war“, so der heute vierfache Familienvater.