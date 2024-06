Olympiastarter Hercog bei EM in Belgrad Zwölfter

Für Paris hatte er sich mit dem 16. WM-Rang über die 10 km in Doha qualifiziert. Im Vorfeld hatte der Steirer, der sich mit harten Trainingseinheiten in Ungarn auf die EM vorbereitet hatte, auf eine Top-15-Platzierung gehofft. Diese Vorgabe hat er erfüllt, in der letzten Olympiawoche springt er dann in Paris in die Seine.