16 Mal Amerika und 8 Mal Asien in einem Jahr

Zurück zu deinem Unfall vor vierzehn Jahren beim ersten Formel-3-Test in Hockenheim. Du hast dir drei Wirbel gebrochen, das Brustbein und das Sprunggelenk. Wie hart war denn der Weg zurück?

Sehr schwer. Das war eine wirklich prägende Situation in meinem Leben. Der Unfall hat mir die Augen geöffnet, mich in meiner Karriere weit zurückgeworfen. Auch wenn die Autos sicher sind, kann immer etwas passieren. Als ich nach den Operationen wieder aufgestanden bin, hab ich beim Fenster hinausgeschaut und gesehen, wie die Leute gehen und laufen. In diesem Moment hab ich mir gesagt, dass will ich wieder erreichen. Ich war vorher in einem tollen Fitnesszustand, danach war nichts mehr von mir da. Ich hab noch im Spital für meine Matura gelernt und all meine mentale Kraft zusammengenommen. Ich war immer sehr zielstrebig, wollte wieder auf die Beine kommen, normal leben und Sport betreiben. Das war mein oberstes Ziel.