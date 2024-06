Harry & William inspirieren viralen Beauty-Trend

Make-up-Trend lässt jugendlich und frisch wirken

Tatsächlich ist der „Boyfriend Blush“ aber alles andere als neu. Er tauchte erstmals in den 90er-Jahren auf, als Models wie Claudia Schiffer mit ihren geröteten Wangen für Aufsehen sorgten. Um einen Look à la Boyfriend Blush zu schaffen, wird der Blush an den Stellen aufgetragen, wo die Wangen auch natürlich erröten würden. Das führt zu einem jugendlichen und frischeren Look.