Recycling-Experiment: Schüler weichten Papier ein

Wie gibt man der Erde eine Zukunft? Unter diesem Motto nahmen die Sonderschüler des Georg Großlercher-Schule in Sillian einen Zeichenwettbewerb in Angriff. Um sich dafür auch die notwendige Expertise anzueignen, holte man sich mit Umweltberater Gerhard Lusser vom Abfallwirtschaftsverband Osttirol einen Fachmann in den Sachunterricht.