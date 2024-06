Bombendroher gegen Linzer Polizei ist ausgeforscht

Mit den Worten „In fünf Minuten geht eine Bombe hoch“ hatte sich am 22. Mai um 11.20 Uhr ein anonymer Anrufer bei einer Mitarbeiterin der Telefonzentrale der Linzer Polizei gemeldet. Das zwölfstöckige Amtsgebäude in der Nietzschestraße 33, in dem neben dem Stadtpolizeikommando auch die Cobra und einige Abteilungen des Landeskriminalamts untergebracht sind, musste daraufhin wegen Gefahr im Verzug umgehend geräumt werden.